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        Gaziantep FK - Pendikspor maçının ardından

        Süper Lig'in 19´uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:50
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        Gaziantep FK - Pendikspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 19´uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci defa rakiplerine hediye gibi puan verdiklerini belirtti. 2-0 öndeyken 3 dakikada 2 gol yemeyi kabul edemediğini aktaran Sumudica, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci defa rakiplerimize hediye gibi puan armağan ettik. Bugün yine 2-0 öndeyken 3 dakikada 2 gol yedik. Olay sıcakken şu an çok bir şey konuşmak istemiyorum. Bunun kabul edemiyorum. İlk olanı kaza olarak kabul ediyoruz ama ikinci defa olunca kabul etmek istemiyorum. Öne geçmiştik ama şunu söylemeliyim ama bir kırmızı kartlık pozisyon vardı ancak bu bahane değil. 2-0 yakalanınca oyunu koparmak gerekiyor. Şu an için fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Geldiğimde bu takım 0 puandaydı. Şu ana kadar 20 puan topladık. Gelmeden önce birileri 20 puan toplayacağımızı söylese herkes mutlu olurdu. Bugün puan kaybedince maalesef mutlu olamıyorsunuz. Normalde 24 puanda olmamız gerekiyordu. Evimizde sürekli aynı hataları yapmamamız lazım. Belki de kaybedebilirdik. 1-0 öndeyken gol atmışız öndeyiz. Anlamadığım bir şekilde geri çekiliyoruz. Sürekli gol attığımızda skoru korumaya çalışıyoruz. Son maçlarda hep gol attık. 2 gol öne geçince evinizde oynuyorsanız puan kaybetmemeniz gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki bu takımın transfere ihtiyacı var. Son 3 maçta maç kaybetmedik tek pozitif şey bu ve bu kolay değil´´ dedi.

        IVO VIEIRA: GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK

        Güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynadıklarını ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı  kutladığını söyleyerek, "Bugün zor bir maç oldu. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Beklemediğimiz 2 gol yedik. Tabi bu bizi mutsuz etti. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Devam ettiler ve iyi mücadele ettik. 2 gol bulup 1 puan aldık. Belki bir gol daha bulup öne geçebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Marius Sumudica´nın açıklamaları

        - Ivo Vieira´nın açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-01-05 19:46:06

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