Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen tutuklandı (2)

TUTUKLANDI

Gaziantep’te, kreşte uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan ve polis tarafından gözaltına alınan öğretmen Betül Karaman, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İfadesinde mağdur çocuğun 1 yıldır kendisinin öğretmen olduğu sınıfta bulunduğunu belirten Betül Karaman, olay günü de her zamanki gibi çocukları vaktinde uyku odasına götürdüğünü söyledi. M.D.Ö.'nün uyumadığı için yüzünü örtü ile kapatıp sırtına uyuması amacıyla yavaş yavaş vurduğunu belirten Karaman, "M.D.Ö. sonra uyudu. Saat 15.00 gibi çocukları uyandırdım ve bu çocuğun yüzünde kızarıklıkları fark ettim. Krem ile yüzündeki kızarıklığa müdahale edip, annesine telefon açıp durumu anlattım çocuğun elinin üzerine uyumuş olabileceğini söyledim" dedi.