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        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIGaziantep'te, kreşte uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan ve polis tarafından gözaltına alınan öğretmen Betül Karaman, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:21
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        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Gaziantep’te, kreşte uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan ve polis tarafından gözaltına alınan öğretmen Betül Karaman, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        İfadesinde mağdur çocuğun 1 yıldır kendisinin öğretmen olduğu sınıfta bulunduğunu belirten Betül Karaman, olay günü de her zamanki gibi çocukları vaktinde uyku odasına götürdüğünü söyledi. M.D.Ö.'nün uyumadığı için yüzünü örtü ile kapatıp sırtına uyuması amacıyla yavaş yavaş vurduğunu belirten Karaman, "M.D.Ö. sonra uyudu. Saat 15.00 gibi çocukları uyandırdım ve bu çocuğun yüzünde kızarıklıkları fark ettim. Krem ile yüzündeki kızarıklığa müdahale edip, annesine telefon açıp durumu anlattım çocuğun elinin üzerine uyumuş olabileceğini söyledim" dedi.

        Daha sonra babasının gelerek çocuğu aldığını söyleyen Karaman, "Aynı gün annesi arayarak idarecilerimizden kamera kayıtlarını istedi. Aileye bir gün sonra görüntüler verildi ama ben şiddet uygulamadım. Ben asla hiçbir çocuğa zarar vermedim ve suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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