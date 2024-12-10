Gaziantep'te terör propagandasına 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.Ç.’nin sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.İ.Ç., adresi belirlenip gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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