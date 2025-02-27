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        Gaziantep FK – Fenerbahçe maçının ardından

        ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu maçında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:45
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        Gaziantep FK – Fenerbahçe maçının ardından
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        ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu maçında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşısında farklı galibiyet ile turu geçebileceklerini ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Maça iyi başladıklarını ama rakibe pozisyon verince cezalandırıldıklarını belirten İnan, “Kazanmak isterdik ama olmadı. Bizim önceliğimiz ligde kalmak. Çok zor bir dönem başlıyor. Rakiplerimiz güçlü ve biz bunun farkındayız. Kendi gücümüzü de biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Hedefimiz takımı ligde tutabilmek ve tüm çalışmamızı bu yönde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

        Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Sonuçtan mutlu olduklarını dile getiren Foti, “Sonuçtan dolayı mutluyuz. İlk yarı güzel bir oyun ortaya koyduk ve güzel goller attık. Savunmada çok iyiydik ve iyi toplar kaptık. İkinci yarı performansımız biraz düştü. Hedefimiz turu atlamaktı ve bunu başardık” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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