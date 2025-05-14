Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları zemini incelemeye çıktı

ZİRAAT Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda sahaya inerek zemini kontrol etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinde 20’nci kez birbirlerine rakip olacak. Saat 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi her iki takımın oyuncuları stadyuma geldi. Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları, sahaya çıkarak zemini inceledi ve birbirleriyle sohbet etti.