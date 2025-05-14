Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları zemini incelemeye çıktı
ZİRAAT Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya inerek zemini kontrol etti.
ZİRAAT Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda sahaya inerek zemini kontrol etti.
Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinde 20’nci kez birbirlerine rakip olacak. Saat 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi her iki takımın oyuncuları stadyuma geldi. Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları, sahaya çıkarak zemini inceledi ve birbirleriyle sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.