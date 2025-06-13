Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail maalesef istikrarsızlık arıyor (2)

'İŞDÜNYASI BULUŞMASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te sanayiciler ile bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda 'İş Dünyası Buluşması’na katılan Yılmaz'a; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

'ENFLASYONDA İYİYE GİDİYORUZ'

Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız bir programımız var. Bu program, bir istikrar programıdır. Fiyat istikrarına, enflasyonu düşürmeye odaklı bir programdır. Programın ana çerçevesi ve istikameti bellidir. Bu çerçeveye bağlı kalmak kaydıyla, her kesimle açık bir iletişim kurmaya hazırız. Yaklaşımımız selektiftir; seçici ve hedef odaklıdır. Makro ekonomik dengeleri bozmadan, gerekli adımları atmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Dünya ekonomisi, maalesef iyi bir dönemden geçmiyor. IMF tahminlerine göre dünya ekonomisi bu sene sadece yüzde 2,8 büyüyecek. Hatta bu rakamın da altında gelme ihtimalinden de bahsediliyor. Dünyadaki ticaret artışı ise sadece 1,7 olacak deniliyor. Dünya Ticaret Örgütü, IMF'den daha kötümser durumda. Onlar, 'eksiye gidecek' diyorlar. Böyle bir ortamdayız. Küresel ekonominin ne durumda olduğunu unutmamamız lazım. Bizim için tabii Avrupa çok önemli ancak Avrupa'da uzun süredir durgun gidiyor. Burada da arzu ettiğimiz ölçüde özellikle Avrupa'da bir büyüme ve canlanma görmüyoruz. Jeopolitik olarak da maalesef iyi bir dönemde değiliz. Buna rağmen Türkiye ekonomisi yoluna devam ediyor. Çok şükür geçen yıl büyüme ile devam ettik. Bu yılın da ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyümeyi başardık. Türkiye ekonomisi istikrar içerisinde büyümeye devam ediyor. Orta Vadeli Programımızın 4 tane temel amacı var. Birincisi ve en önceliklisi, enflasyonu düşürmek. Yüksek enflasyon hem devlet için hem özel sektör için olumsuz bir durumdur. Belirsizlik oluşturuyor, öngörülebilirliği bozuyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek, herkes için en doğrusu. Düşük enflasyon birçok olumlu durumu kendisi ile beraber getiriyor. Enflasyonda iyi gidiyoruz. Geçen yılın mayıs ayında 75,5'e kadar yükselmişti. Bu mayıs ayı, tam 12 aylık süreçte 35,4'e kadar düştü. Enflasyonda 40 puanın üzerinde bir gerileme oldu. Demek ki dünyadaki bu kadar olumsuzluğa rağmen programımız çalışıyor. Bu yılın sonunda ise yüzde 20'li bir rakamdan bahsedeceğiz inşallah. Gelecek yıl yüzde 10'lu rakamlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki yılda tek haneli rakamlara ulaşacağız inşallah" diye konuştu.