Beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi öldü

Kaza, öğle saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim S.'nin kullandığı 27 AYM 713 plakalı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUV 958 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Zeynep S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim S. ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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