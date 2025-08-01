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        Protez kol takılan Mehmet Efe, oyun konsolu ile oynadı

        ANKARA'da yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan Mehmet Efe Topraklık'a (14) Gaziantep'te protez kol takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:55
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        Protez kol takılan Mehmet Efe, oyun konsolu ile oynadı
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        ANKARA’da yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan Mehmet Efe Topraklık’a (14) Gaziantep’te protez kol takıldı. Protez koluna kavuşan Topraklık, oyun konsolu ile oynama hayalini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile gerçekleştirdi.

        Ankara’da yaşayan doğuştan sol kolu olmayan Mehmet Efe Topraklık’ın annesi Tuğba Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını anlatan filmi izleyip etkilendi. Tuğba Yalçın, sosyal medyadan oğluyla benzer kaderi yaşayan Milletvekili Bayram’a ulaştı. Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabından Mehmet Efe Topraklık ve annesini davet etti. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin devreye girerek, Mehmet Efe’ye protez kol yapmak istediklerini söyledi. Mehmet Efe ve annesi Gaziantep’e davet edildi. Gerekli ölçümlerin ardından Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nde Mehmet Efe Topraklık’a protez kolu takıldı.

        HAYALİ OLAN OYUNU OYNADI

        Mehmet Efe Topraklık, protez kol takıldıktan sonra oyun oynamak istediğini söyleyince merkeze oyun konsolu getirildi. Toparlık, Milletvekili Bayram ile oyun oynadı. Daha sonra Mehmet Efe’ye tuttuğu Galatasaray takımının forması hediye edildi. Mehmet Efe Bayram, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydederek, Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak istediğini dile getirdi. Mehmet Efe Topraklık, “Annem milletvekilimizin hayatını anlatan filmi izleyince kendisine yazmış. Milletvekilimiz de bizi davet etti. Sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız görmüş. Sağ olsun o da buraya çağırarak burada protezim takıldı. Playstation oynamayı çok severdim. Şimdi burada onu da sağladılar. Çok sevinçliyim. Bir hayalim daha var. Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak istiyorum” dedi.

        ‘TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU’

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada çocukların hiçbir eksiği olmadığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın ihtiyacı olan şey, ‘Ben yapabilirim’ demek. Milletvekilimiz Serkan Bayram çok önemli rol model oluyor. Hukuk eğitimi alabiliyor, milletvekili olabiliyor. Mehmet Efe bizim şartlarımıza göre çok daha iyi şartlarda eğitim alacak. Ne yapmak istiyorsa, iyi bir hekim, kaymakam. Ne olmak istiyorsa olması için her türlü fırsat aile olarak veriliyor. Ailemiz çok bilinçli. Annenin bilinciyle vekilin yanına geliyor. Mehmet Efe’leri güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak, önündeki tüm engelleri kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Vekilime ve özellikle Mehmet Efe’ye çok teşekkür ederim bu özgüveninden dolayı” diye konuştu.

        ‘İNSANLARA UMUT OLMAMIZ LAZIM’

        AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram ise Mehmet Efe’nin hikayesine ve kendi engeli nedeniyle yaşadığı sürece değinerek, “İnsanlara umut olmamız lazım. Mehmet Efe ‘Buğday Tanesi’ filmini izliyor. Mehmet’in de doğuştan eli kolu yok. Beni Mehmet’le tanıştırdı. Ben yaşadım, benden sonra kimse yaşamasın. Mehmet Efe de ileride Türkiye’de çok güzel makamlarda bizi temsil edecek. Önceden elimi görünce kaçan çocuklar şimdi elime sarılıyor. Mehmet Efe de öyle olacak. Sağ olsun Başkan Fatma Şahin sayesinde Mehmet Efe’nin elini takıyoruz. Sevdiği takımın formasını da giyip hayali olan dijital oyun konsolunu oynayacak. Fatma Şahin’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

        Mehmet Efe Topraklık’ın annesi Tuğba Yalçın da emeği geçen herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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