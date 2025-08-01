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        Gaziantep'te TIR ile minibüs çarpıştı:1 ölü,1 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mahmud Kabanı (54) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:40
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        Gaziantep'te TIR ile minibüs çarpıştı:1 ölü,1 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mahmud Kabanı (54) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Eren Şekerci (30) ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, dün gece Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı mevkiinde meydana geldi. Eren Şekerci (30) yönetimindeki 38 AJB 408 plakalı TIR ile Mahmud Kabani (54) idaresindeki 34 VU 8405 plakalı minibüs çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardıkları minibüs sürücüsü Mahmud Kabanı’nin hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaralanan diğer sürücü Eren Şekerci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kabanı’nın cenazesi de yapılan inceleninin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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