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        TAG Otoyolu'nda tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:22
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        TAG Otoyolu'nda tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Eren Şekerci (30) idaresindeki 38 AJB 408 plakalı tır, TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı mevkisinde, Mahmud Kabanı (54) yönetimindeki 34 VU 8405 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüs sürücüsü Kabanı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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