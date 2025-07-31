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        "Eğitimcilerin Yerel Yönetimden Beklentileri Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı

        Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubunun düzenlediği "Eğitimcilerin Yerel Yönetimden Beklentileri Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:14
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        "Eğitimcilerin Yerel Yönetimden Beklentileri Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı
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        Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubunun düzenlediği "Eğitimcilerin Yerel Yönetimden Beklentileri Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.

        Gaziantep Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, akademisyenler, okul yöneticileri, eğitimciler ve gönüllülerden oluşan 188 kişilik çalışma grubu tarafından hazırlandı.

        Çalıştayda, okul yöneticilerinin günlük işleyişini aksatan altyapısal ve fiziksel sorunlar, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden altyapısal, çevresel ve ulaşımsal riskler, eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen kaynak ve materyal eksiklikleri gündeme alındı.

        Açıklamada, raporda yerel yönetimlerle daha etkin bir iş birliği ve koordinasyon ihtiyacına yönelik çözüm beklentilerinin ortaya koyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Sadece bir durum tespiti değil, aynı zamanda yerel yönetimlerdeki tüm karar vericilere eyleme dönüştürülebilecek net bilgiler ve öncelikli öneriler sunmayı amaçlıyor. Okulların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin, Gaziantep'in geleceğine yapılan en önemli yatırım olacaktır."

        Raporda, bina, trafik ve çevre gibi acil güvenlik risklerinin derhal giderilmesi ve temel hijyen koşullarının sağlanması gerektiği, öğrenci toplu taşıma ücretlerinin sembolik bir seviyeye indirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere servis desteği verilmesi gerektiği belirtildi.

        Öğretmenlerin mesleki gelişim fırsatlarının azlığı, barınma ve ulaşım sorunları, yüksek yaşam maliyetleri ile belediye olanaklarından yeterince yararlanılamadığı vurgulanan raporda, afet hazırlık planlarını güçlendirmesi ve hizmet sunumunda bu veri tabanına dayalı, ihtiyaç odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin de önemli olduğu kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Habib Özkan, "Çalışma grubu üyelerinin yanı sıra okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştay raporu, Gaziantep eğitiminin nabzını tutan okul yöneticilerinin, kurumlarında her gün karşılaştıkları zorlukları ve bunların çözümü için yerel yönetimlerden beklentilerini yansıtıyor. Raporun tam metni ilgili kurumlara ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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