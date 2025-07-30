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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:32
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler A.D, T.K. ve H.M.K'yi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada 145 kök Hint keneviri ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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