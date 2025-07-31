Türk tekstil sektöründen yılın ilk yarısında 4,7 milyar dolarlık ihracat

ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın ilk yarısında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri sektörü 2025'in ilk 6 aylık döneminde 195 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 273 bin 130 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık gelir elde eden sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 809 milyon 660 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 milyon dolarlık artışla 729 milyon 243 bin dolara ulaştı ve 6 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

- En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 383 milyon 432 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 277 milyon 598 bin dolarla Mısır, 261 milyon 304 bin dolarla İspanya takip etti.

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 2 milyar 900 milyon 374 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 210 milyon 136 bin dolarla iplik ve 626 milyon 347 bin dolar elyaf izledi.