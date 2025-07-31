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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 8 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:13
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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 8 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

        Kentte farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmış, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, 29 Temmuz'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 6'sının ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmişti.

        Ekipler, suça konu silahları saklamaya çalışan 1 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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