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        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:36
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        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Karkamış ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.G. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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