Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Karkamış ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.G. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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