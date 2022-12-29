Gaziantep'te öğrencilere kıyafet ve kitap hediye edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "ihtiyacı olana bir el de sen uzat" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kıyafet, ayakkabı ve kitap hediye edildi.

Empati İlkokulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sınıf öğretmeni Ganime Kılıçparlar'ın hayata geçirdiği "ihtiyacı olana bir el de sen uzat" projesi kapsamında, veliler kermes düzenledi.



Elde edilen gelirlerle alınan kıyafet, ayakkabı ve kitaplar, farklı okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca projeyle Serince İlkokulu kütüphanesine kitap yardımında bunuldu.



Kılıçparlar, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın, "Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" ve "Mutluluğu tatmanın yegane çaresi onu paylaşmaktır. Çünkü mutluluk ikiz doğar" sözlerini hatırlatarak, "Paylaşmanın güzelliği, farklı coğrafyalarda farklı dillerle ifade edilse de ortak sevgi duygusu etrafında birleşir. Güzellik ve sevginin paylaşılarak çoğaldığını bizlere gösteren, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olan bu tür projelerin daha da yaygınlaştırılması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.



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