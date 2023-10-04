Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Fox" isimli köpek çocuklara gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, "Hayvanlarımızın haklarını sadece 4 Ekim'de hatırlamamalıyız. Bütün günlerde hayvanların haklarının olduğunu bilmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dünyada yaşayan bütün canlıların hakları vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkilerin hepsinin kendi içerisinde hakları var ama kendi haklarını koruyamayacak canlıların da haklarını korumak bizlere düşüyor. Hayvanlara eziyet etmeme, ihtiyaçlarını giderme, bakım ve tedavilerini yapma hem insani hem vicdani hem ahlaki hem de inancımızın gereği." diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de, dünyanın bütün canlılara ait olduğu bilinciyle farkındalık oluşturarak çocuklara bu konuda duyarlılık aşılanması gerektiğini aktararak şunları söyledi:

"Biz 780 mahallede 9 ilçede bütün yaralı, hasta, hayvanları doğal yaşam alanlarından alarak kendi bakım merkezlerine getirerek gerekli bakımları yapıyoruz. Bakım ve tedavi sonrası aldığımız bölgelere bırakıyoruz. Şehrin farklı yerlerinde 250 besleme noktası bulunmaktadır. Bu besleme noktalarına rutin olarak kendi imkanlarımızla ürettiğimiz mamaları ve temiz su bırakıyoruz. Canlarımızın bütün rutin bakımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Bu bağlamda hayvansever dostlarımız bir can sahiplenebilir barınaklarımızda. 15 bin metrekare üzerine Türkiye'nin en modern tıbbi cihazlarına sahip bir bakım merkezi daha şehre kazandırdık. Ayrıca Burç Ormanı'nda 60 dönümlük bir arazide doğal yaşam alanı yaparak kedi ve köpeklerin yararlanmasını sağlıyoruz."

Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, bütün hayvanların yaşam hakkının önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Eğitimlerin verildiği etkinlikte çocuklar, barınağı ziyaret etti, hayvanları sevdi.