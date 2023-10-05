AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklamada bulundu AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler, her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz." dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler, her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz." dedi.

Çetin, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, partilerinin 17 kez seçimlerden zaferle ayrıldığını söyledi.

AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır."