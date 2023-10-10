Gaziantep'te evini yakan kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Yunus İ. (35), yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.
Yunus İ. gözaltına alındı.