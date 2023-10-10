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        Gaziantep'te evini yakan kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:26
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        Gaziantep'te evini yakan kişi gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        İstiklal Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Yunus İ. (35), yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.

        Yunus İ. gözaltına alındı.

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