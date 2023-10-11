Nizip'te jandarma hizmet binasının temeli atıldı

Nizip Belediye Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen arazi üzerine yapılacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, arsa tahsisinden dolayı Nizip Belediyesine teşekkür etti.

Nizip ilçesinin Gaziantep açısından çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Vali Çeber, "Nizip, sahip olduğu nüfus, sahip olduğu sanayi, ticaret ve tarım potansiyeliyle çok önemli bir konumdadır. Nizip ilçesi yeni imar alanı olan fıstık kent ve diğer yatırımlarla daha hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe olacaktır. Bu binamız da gelişen ilçemize katkı sunacak ve bina ile birlikte jandarmamız daha rahat ve daha güzel bir ortamda bu güzel milletimize hizmet verecekler. İlçe Jandarma komutanlığı binamız ilçemize ve jandarmamıza hayırlı olsun." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan da, 3 kattan ve 30 odadan oluşacak binanın arsa bağışından dolayı belediyeye teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'in yaptığı duanın ardından binanın temeli atıldı.

Törene, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan yardımcıları, Salih Uygur, Hakan Avcı, Yunus Emre Kılıç, Mehmet Demir, birim amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.