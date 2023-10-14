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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:05
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, adresteki aramada 9 bin 250 litre likit sentetik uyuşturucu, 3 kilo 430 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 kilo 165 gram kimyasal madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda bir kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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