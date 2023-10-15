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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:25
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

        Bu arada antrenman öncesi futbolcu Arda Kızıldağ'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

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