Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Bu arada antrenman öncesi futbolcu Arda Kızıldağ'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.