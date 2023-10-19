Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi Güneydoğu'nun yeni kültür, sanat ve bilim merkezi olacak OKAN COŞKUN - Gaziantep'te hizmete açılan Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nin, kültür, sanat ve bilimin yeni adresi olması hedefleniyor.

OKAN COŞKUN - Gaziantep'te hizmete açılan Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nin, kültür, sanat ve bilimin yeni adresi olması hedefleniyor.

Yapımına 2021'in sonlarında başlanan proje, bu yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

İçerisinde tiyatro binası, fuaye alanı, 600 kişilik salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, 3 bin metrekarelik kütüphane, ses kayıt stüdyosu, deneyap atölyesi ve sanat merkeziyle yaklaşık 11 bin metrekare üzerine inşa edilen Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi bilim ve sanatseverlere hizmet ediyor.

Kentin sanat, kültür ve bilim hayatına önemli derecede katkı sağlayan projenin, Güneydoğu'nun en gözde merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AA muhabirine, projenin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in, 70 bine yakın üniversite öğrencisi ve 4 üniversitesi bulunan bir şehir olduğunu dile getiren Fadıloğlu, "Bu, öğrencilerin kültür ve sanatla ilgili çalışmalarda yer alması adına önemsediğimiz bir projeydi. Yaklaşık 1,5 yıl süren proje çalışmasını kendi ekibimizle hayata geçirdik. İmalat noktasında 14 ay gibi kısa sürede hayata geçirildi. Gaziantep'in sosyoekonomik hayatında gelişmişlik belirli bir noktadadır. Kültür ve sanat noktasında böyle bir sahneye ihtiyacımız vardı." dedi.

Fadıloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda her türlü detayın düşünüldüğünü söyledi.

Sahnenin örnek bir proje olduğuna değinen Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Resmi açılışını henüz yapmadık ama faaliyetteyiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın bize bir jesti oldu. 2 gün değil 4 gün program yapma ve yoğun kullanılması noktasında desteğini aldık. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri de çocuk oyunlarının oynandığı cumartesi günleri matine suarenin yapıldığı bir organizasyon olacak. Şehrin sosyal hayatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Burası devamlı yaşayan bir yer olsun istedik. Alt katında 4 salondan oluşan çok geniş bir kütüphanemiz var. Salonlardan biri sabaha kadar açık. Çocuk kütüphanemiz de bulunmaktadır. Salonun bir kolunda sanat bir kolunda bilim merkezi bulunuyor."

- "Hem fonksiyon hem de estetik noktasında nitelikli bir eser"

İçerisinde, müzik atölyeleri ve ses kayıt stüdyosunun da bulunduğunu hatırlatan Fadıloğlu, sahnenin şehre ve ülkeye önemli katkılarının olacağını belirtti.

Fadıloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem fonksiyon hem de estetik noktasında nitelikli bir eser. Yapana kadar bizim, yaptıktan sonra milletimizin malıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın söylemine göre, şu an devlet tiyatrolarına ait 60 salonun içerisinde en nitelikli olan yerin burası olduğunu söylediler. Biz burayı projelendirirken hepsini inceledik ve baktık ki en iyilerinden bir tanesi. Biz dolu dolu sanat etkinlikleri olsun istiyoruz. Bundan sonra tüm sanatseverlerimiz buradan faydalanmış olacak."