Hükümlü ve tutukluların çizdiği resimler sergilendi Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hükümlü ve tutukluların kara kalem kullanarak çizdiği resimler sergilendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hükümlü ve tutukluların kara kalem kullanarak çizdiği resimler sergilendi.

İlçedeki Millet Bahçesi'nde, Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Nizip İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen kara kalem resim kursu kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından çizilen resimler ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, AA muhabirine, hükümlü ve tutukluların hayalini kurdukları hayatı ve yaşamak istedikleri güzellikleri resmettiklerini söyledi.

Çalışmanın Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirildiğini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin, yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çeşitli iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 55 hükümlünün katılmış olduğu kursa, bunlardan 18'i başarılı olarak belge almaya hak kazanmıştır."