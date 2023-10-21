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        TAG Otoyolu'ndaki 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde dün meydana gelen ve 5 kişi hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:15
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        TAG Otoyolu'ndaki 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde dün meydana gelen ve 5 kişi hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.D, Karayollarına ait aracın sürücüsü Ç.K. ve Karayolları görevlisi Mahmut Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Nizip Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, dün, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kamyon çarpışmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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