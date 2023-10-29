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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:28
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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