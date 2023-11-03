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        Gaziantep'te çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre desteği verildi

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:50
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        Gaziantep'te çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre desteği verildi
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        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre dağıtıldı.

        Vali Kemal Çeber, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, tarımın dünya ve Türkiye için öneminden bahsetti.

        Bölgenin verimli topraklardan oluştuğuna dikkati çeken Çeber, şöyle devam etti:

        "Çok özel topraklarımız var. Belediyemiz çok doğru bir proje ve yardımda bulunuyor. Bu toprakların ne kadar önemli ve verimli olduğunu, sizin emeklerinizin bu memleket için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. En güzel işlerden birini yapmış başkanımız. Bir bakanlık gibi çalışılmış. Çiftçilerin bu emekleri memlekete faydalı hizmetler verecek."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

        Çiftçilere TİGEM tohumları dağıtıldığını belirten Tahmazoğlu, "Şu ana kadar 10 bin kamyon çiftçilerimize destek verdik. Yapıyormuş gibi yapmıyoruz, gerçekten destek veriyoruz. Bunun karşılığını şöyle görüyoruz. Bu destekten önce Şahinbey'de 80 bin dekar ekiliydi, şimdi 300 bin dekara çıktı. Çiftçimiz ne istediyse verdik." dedi.

        Çiftçiler ise yıl içinde aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından çiftçilere, gübre ve tohum dağıtıldı.

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