Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi

        MEHMET AKİF PARLAK - Merkez Şahinbey ilçesindeki 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, bir ayını doldurmadan 100 bini aşkın hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Merkez Şahinbey ilçesindeki 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, bir ayını doldurmadan 100 bini aşkın hastaya hizmet verdi.

        Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine, son teknolojiyle donatılan hastanenin bölgeye hitap ettiğini söyledi.

        9 Ekim'de hasta kabulüne başladıklarını hatırlatan Çetinkünar, 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ifade etti.

        Gaziantep'in ve bölgenin bu donanıma sahip bir hastaneye ihtiyacının olduğunu belirten Çetinkünar, şunları kaydetti:

        "75 binin üzerinde ayakta poliklinik hizmeti verildi ve yaklaşık 25 bin hastamız da acil hizmetlerinden faydalandı. 1820 hastamız ise yatarak tedavi gördü. Şu an hastanemizde 600 civarında yatan hastamız var. Bütün alanlarımız aktif olarak faaliyete geçti."

        - İl dışına hasta sevkleri azalacak

        Çetinkünar, daha önce kentte ve bölgede tedavisi mümkün olmayan hastaların büyük şehirlere sevk edildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "Özellikle kanser hastalarının ilimizden ve çevre illerden diğer büyük illere sevki konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Şehir hastanemiz bu anlamda barındırdığı kanser tanı ve tedavi merkezi sayesinde il dışına sevkleri azaltmak gibi bir misyona sahip. Bu tür hastaların bütün tanı ve tedavilerinin şehir hastanesi bünyesinde olmasına olanak sağlıyoruz. Bu açıdan şehrimiz ve bölgemiz şanslı bir konuma gelecek. Özellikle ilimizde ve bölgemizde kamu hastanelerinde olmayan onkolojik hastaların tanı ve tedavisinde kullanılan cihazlar da hastane bünyemizde faal duruma geçti."

        - "Burası adeta bir yaşam alanı"

        Çetinkünar, hastanenin yeni açılmasından dolayı bazı eksikliklerin olduğunu, bunun için hasta, refakatçi ve sağlık personeliyle sık sık sohbet ederek eksiklerin giderilmesi noktasında çalıştıklarını ifade etti.

        Oldukça güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çetinkünar, "Çok büyük bir hastane. Bölgenin hiç alışık olmadığı büyüklükte. Burası adeta bir yaşam alanı. Kocaman caddeleri var. Bunlara sağlık caddesi adını verdik. Hastalarımız ve refakatçileri çok mutlu şekilde buradan ayrılıyor. Bize bu şekilde geri dönüş yapıyorlar. İlk iki hafta biraz çalışanlarımız zorlandı ama şimdi alıştılar." dedi.

        Çetinkünar, hastanenin içinde çocuk oyun alanları, kütüphaneler, günlük ihtiyaç duyulan alışveriş yerleri gibi sosyal donatı alanlarının da oldukça ilgi çektiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Çekirge
        Çekirge
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap

        Benzer Haberler

        Depremden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı
        Depremden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot
        İslahiye'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        İslahiye'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Beşiktaş Başkanı Çebi, Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı
        Beşiktaş Başkanı Çebi, Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı
        Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılışı yapıldı
        Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılışı yapıldı
        Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
        Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu