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        Gaziantep FK'den sakat oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tedavisi devam eden oyuncular hakkında açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:42
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        Gaziantep FK'den sakat oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tedavisi devam eden oyuncular hakkında açıklamada bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Albian Ajeti'nin son durumu hakkında, "Oyuncumuzun sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Efeler 09 ile oynanan maçta sakatlanan Lazar Markovic'in durumu hakkında ise, "Oyuncumuzun bir pozisyonda hissettiği ağrı sonrası, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." denildi.

        Antrenmanda sakatlık yaşayan Marko Jevtovic için ise, "Oyuncumuz, antrenman sırasında bir pozisyon sonrası sakatlanmış olup, yapılan detaylı tetkiklerin ardından sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Futbolcu Ulaş Zengin'in sağlık durumunun paylaşıldığı açıklamada, "Oyuncumuzun sağ aşil tendonunun kopması sonucu başarılı bir operasyon geçirmiş olup, tedavisi devam etmektedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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