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        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maça iyi başladıklarını ancak maçın sonlarına doğru kontrolü kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:02
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        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maça iyi başladıklarını ancak maçın sonlarına doğru kontrolü kaybettiklerini söyledi.

        Palut, Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıttığını belirtti.

        İkinci yarının başlarında oyuna iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

        "Son 20 dakika beklediğim enerji sahada yoktu, eksiğimiz buydu. Maç kontrolümüzde geçerken bugün çok talihsiz bir pozisyon, çok pahalı bir öğrenme oldu bizim için. Görmediğimiz çok değişik bir penaltı, bunu maç boyunca kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Çalışmaya devam edeceğiz."

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