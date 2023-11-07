Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmanda Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

İdmana, sakatlığı bulunan Lazar Markovic, Ulaş Zengin ile Marko Jevtovic katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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