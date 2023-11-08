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        Nizip'te kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti

        Nizip Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:08
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        Nizip'te kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti
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        Nizip Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, kitap fuarının katılımcı ve okurlarına teşekkür etti.

        8 gün süren ve çok sayıda yazar ve yayın evininin katıldığı fuarı 30 bin 124 kişi ziyaret ettiğini ifade eden Sarı şunları kaydetti.

        "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz kitap günleri etkinlikleri kapsamında hayatımıza yön veren kitaplar ve yazarlar, ilçemizde binlerce vatandaşımızla buluştu. Her yaştan insanımız kitap fuarımızı ziyaret etti. Fuarımızı sahiplenen her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nizip'i her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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