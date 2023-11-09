Nizip'te gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.
Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için özellikle halkın yoğun şekilde hizmet aldığı kasap, market ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda ekmekleri tartarak gramajlarına baktı.
Ekiplerin, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceği belirtildi.
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