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        Nizip'te gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:21
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        Nizip'te gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

        Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için özellikle halkın yoğun şekilde hizmet aldığı kasap, market ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda ekmekleri tartarak gramajlarına baktı.

        Ekiplerin, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceği belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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