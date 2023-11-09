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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den "10 Kasım" mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:40
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den "10 Kasım" mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal'in mücadeleci ve kurucu vasıflarının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Gaziantep nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkarak, yüksek hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. O'nun en büyük eseri olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında olmanın onuru ve gurunu yaşıyoruz. Kurtuluş Mücadelesindeki direnişi vesilesiyle bizzat Mustafa Kemal'in girişimi ile Gazilik unvanı ile gururlandırılan Antep, emanetinin kıymeti ve sorumluluğunun farkındadır."

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