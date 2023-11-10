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        Gaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların yakalanmasını istiyor

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:46
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        Gaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların yakalanmasını istiyor
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

        Tuğrul Fırat Gökalp'in (6) amcası Mahmut Gökalp, AA muhabirine, Tuğrul Fırat'ın ailesiyle ziyarete geldiği babaannesinin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde zaman geçirdiği sırada aniden yere yığıldığını söyledi.

        Yaralanmasının ardından hastaneye kaldırdıkları yeğeninin kafasına merminin isabet ettiğini öğrendiklerini ifade eden Gökalp, 9 günlük tedaviye rağmen Tuğrul Fırat'ı kaybettiklerini belirtti.

        Gökalp'ın annesi ve babasının durumunun kötü olduğunu ifade eden Gökalp, şöyle konuştu:

        "Özellikle hafta sonları kırsal ve kenar semtlerde rastgele havaya ateş açılıyor. Her taraftan silah sesleri geliyor. Olay günü yeğenime gelen merminin haricinde birçok mermiyi evlerin damlarından topladılar. Ailesi Tuğrul Fırat'ın attığı her adımı kontrol ederdi ama serseri kurşun Tuğrul'un canını aldı. Silahla ateş eden kişinin Tuğrul Fırat'ın ölümünden haberi bile yoktu. Belki o kişi şu an huzur içerisinde evinde oturuyordur. Adaletin tecelli etmesini ve suçlunun bulunmasını istiyoruz."

        Tuğrul Fırat'ın kafasına, 29 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynadığı sırada yorgun mermi isabet etmiş, yaralı çocuk kaldırıldığı kentteki özel bir hastane hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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