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        Belediye Başkanı Sarı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:53
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        Belediye Başkanı Sarı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
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        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında mesaj yayımladı.

        Belediye Başkanı Sarı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran, saygı ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş büyük bir devlet adamı olduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti.

        "Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Türk Milleti'nin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."

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