Nizip Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede ikamet eden ve ilk defa üniversiteye kayıt yapan öğrencilerin ailelerine geçen yıl sağlanan eğitim desteğinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede ikamet eden ve ilk defa üniversiteye kayıt yapan öğrencilerin ailelerine geçen yıl sağlanan eğitim desteğinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, Belediye olarak geçen yıl sağlanan 1500 liralık eğitim desteğini bu yıl 2000 lira olarak güncellediklerini söyledi.

Eğitim desteğine başvuru yapan öğrenci sayısının bin 200 olduğunu belirten Sarı şunları kaydetti:

"Nizip Belediyesi olarak bu zamana kadar üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz olarak açmış olduğumuz hazırlık kurslarımız ve yine ücretsiz bir şekilde sağlamış olduğumuz kitap desteğiyle üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Nizip Belediyesi gençler için çalışmaya hizmet üretmeye devam edecektir. Bu kapsamda üniversiteye ilk defa yerleşen ve yeni kayıt yaptıran, anne-baba ve kendisi Nizip'te ikamet eden, devlet üniversitelerinin lisans-ön lisans programını kazanan, yurt içi veya KKTC Vakıf/Özel Üniversitelerinde yüzde 100 burslu olarak kazanan ve Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Meslek Yüksekokulunu kazanan öğrencilerimizin ailelerine 2 bin lira destek sağlıyoruz. Öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun."