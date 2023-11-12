İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi

–Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Şehriban Köse 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ilçede 4-6 yaş grubu öğrencileri, Kızılay personellerinin depremler sonrası yaptığı çalışmaları canlandırdı.

Öğrencilerin çalışması velilerden ve izleyenlerin beğenisini topladı.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklara Kızılay sevgisi aşılanması amaçlanıyor.

Etkinliğe İslahiye İlçe Müftüsü Hasan Kiraz da katıldı.

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