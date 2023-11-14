Gaziantep'te afetzede 286 çiftçiye makarnalık buğday tohumu desteği verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İslahiye'de depremlerde zarar gören 286 çiftçiye 150 ton makarnalık buğday tohumu desteği verildi.

İlçede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören çiftçilere, sertifikalı buğday tohumunun yaygınlaştırılması amacıyla dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, depremlerde zarar gören 286 çiftçiye verilecek 150 ton makarnalık buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

İslahiye Belediye Meclisi Üyesi Murat Dursun, verilen hizmetten dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

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