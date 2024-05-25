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        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:11
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        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şahmaran Mahallesi'ndeki düğün sırasında silahla havaya ateş açılması nedeniyle davetlilerden Dede Özdemir'e (49) mermi isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Özdemir'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Özdemir, müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, havaya ateş açtığı öne sürülen H.K'yi gözaltına aldı.

        H.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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