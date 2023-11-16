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        Gaziantep'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:29
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        Gaziantep'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Ahmet K. idaresindeki 56 AAK 875 plakalı minibüs, çevre yolu otogar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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