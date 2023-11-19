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        Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

        Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:06
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        Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
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        Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor.

        Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.

        İl genelinde yer yer etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezinde su birikintisine neden oldu.

        Öte yandan yağış nedeniyle Alleben Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi.

        Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        - Malatya

        Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

        Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

        Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

        Kent genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

        Öte yandan Şanlıurfa için turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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