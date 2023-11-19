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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:51
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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

        Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski, ile Janio Bikel katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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