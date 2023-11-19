Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski, ile Janio Bikel katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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