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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi

        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:34
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfınca Tur Otobüsleri Park Alanı'nda "Kudüs ve Aksa Tufanına Destek" mitingi düzenlendi.

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, mitingde, yağmura rağmen alanı dolduran Gazianteplilere teşekkür etti.

        Gazze'nin yanında olduklarını ifade eden Demir, "Gazze'nin müdafaası Filistin'in müdafaası, Kudüs'ün müdafaası, Gaziantep'in, Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un müdafaasıdır. Gazze ve Mescid-i Aksa bize ecdadımızdan kalan mirastır, ilk kıblemizdir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek bütün İslam ümmetinin sorumluluğu ve vazifesidir. Mescid-i Aksa'nın müdafaası inancımızın gereğidir. Gazze'yi ve Mescid-i Akka'yı yalnız bırakmayacağız ve Allah'ın izniyle hep birlikte özgürlüğüne kavuşturacağız." diye konuştu.

        Demir, İsrail'in Hamas ile değil insanlıkla savaştığını belirterek, şunları söyledi:

        "Siyonizmle mücadele, İsrail'le mücadele, dünyanın en büyük terör örgütü olan bu zihniyetle mücadele aslında insanlığın sorumluluğudur. Siyonizm aslında kainatın fıtratına ve insanlığa açılmış bir savaştır. Bu nedenle biz diyoruz ki 'Aksa Tufanı', Filistin müdafaası, Gazze müdafaası ve siyonizmle mücadele, bütün insanlığın sorumluluğu ve vazifesidir. Bu sorumluluk, bu savaş, aslında ülkeler üstü belki inançlar üstü bir sorumluluk, bir yükümlülüktür. İnsan olduğunu idrak eden herkesin Gazze müdafaasına sahip çıkması, siyonizme karşı sesini yükseltmesi lazımdır."

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ile diğer katılımcıların da konuşmacı olarak yer aldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan vatandaşlar, tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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