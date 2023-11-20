Gaziantep'te pamuk hasadı devam ediyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye ve Nurdağı'nda pamuk hasadı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye ve Nurdağı'nda pamuk hasadı sürüyor.

İlçelerdeki 10 mahallede 2 bin 500 dönüm alanda gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarla yapısına göre el veya makine yardımıyla yapılıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye'de bin 450 dönümde, Nurdağı'nda ise bin 50 dönüm alanda pamuk üretimi yaptığını söyledi.