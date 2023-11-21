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        Nizip Adalet Sarayı'na ek bina yapılacak

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde Adalet Sarayı'na ek bina yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:02
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        Nizip Adalet Sarayı'na ek bina yapılacak
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde Adalet Sarayı'na ek bina yapılacak.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Adalet Sarayı'na yapılacak ek binayla fiziki ortamı iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ek binayla vatandaş ve yargı mensuplarının iş ve işlemlerinin daha da kolaylaşacağını belirten Sarı, şunları kaydetti:

        "Kamu kaynaklarının verimli ve adalet hizmetlerinin de daha etkin yürütülmesi bakımından ek bina ihtiyacımızla ilgili yazışma sürecini tamamladık. 18 Aralık'ta ihalesi yapılacak ve yaklaşık 36 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip Nizip Adliyesi ek binası projesinde, 41 Cumhuriyet savcısı, 53 hakim, 34 adalet uzmanı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, 4 Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Hakimliği, İnfaz Hakimliği, 10 Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Sulh Hukuk Mahkemesi ile Aile, Çocuk ve İş Mahkemesi de rezerv olarak yapılacak."

        Sarı, ek binada adli destek ve mağdur hizmetleri ile çocuk görüşme ve gözlem odalarına da yer verileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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