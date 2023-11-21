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        Belediyenin çiftçi destekleri ekili alanları artırıyor

        Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve besicilere destek sağlanması amacıyla son 7 yılda 1 milyar 200 milyon lira destekte bulunarak, ilçedeki ekili alan miktarının yaklaşık 4 katına çıkmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:21
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        Belediyenin çiftçi destekleri ekili alanları artırıyor
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        Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve besicilere destek sağlanması amacıyla son 7 yılda 1 milyar 200 milyon lira destekte bulunarak, ilçedeki ekili alan miktarının yaklaşık 4 katına çıkmasını sağladı.

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, Şahinbey ilçesinin Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

        Dünyanın içerisinde bulunduğu durumu gözönünde bulundurarak tarımın her geçen gün ön plana çıktığını ifade eden Tahmazoğlu, bu anlamda tarımı destekleyecek projeler geliştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı.

        Şahinbey ilçesinde önemli tarım arazilerinin olduğunu belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 7 yıldan beri çiftçilerin her yıl kullandığı gübrenin yarısını biz karşılıyoruz. Yine onlara kullandıkları buğday, arpa, mercimek desteği veriyoruz. Bunun yanında hayvancılık yapanların yem ihtiyaçlarının yarısını biz karşılıyoruz. Sadece bugün tek seferde 3800 ton destek sağlıyoruz. Öte yandan bahar aylarında çiftçilerin ihtiyacı olan domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun ve karpuz gibi fideleri de biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar 33,5 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Yine 2 bin 950 kilometre uzunluğunda arazi yolu açtık. Bunun yanında meraların büyük sıkıntısı olan susuzluğu, kuyular açarak giderdik."

        Tahmazoğlu, kırsal alanlara yapılan yatırımlar ve alınan olumlu karşılık sayesinde tersine göçü hızlandırdığını ifade etti.

        Çiftçinin hem ürettiğini hem de kazandığını anlatan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

        "Eskiden köyden şehre göç vardı, şu anda şehirden köye bir göç var. Bunun sonucunda tersine göç sağlandı. Çünkü çiftçimiz üretiyor, kazanıyor. Şu ana kadar bizim verdiğimiz destek yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya yaklaştı. Fide dağıtımı sonucunda da çiftçi bundan 20-30 kat para kazanıyor, 20 milyon lira değerinde fide dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçiye bunun dönüşü 600 milyon lira değerinde oldu. Bu ciddi bir katma değer, ciddi bir artış. Böylelikle çiftçimiz, ülkemiz kazanıyor. Biz de bu durumdan mutluluk duyuyoruz."

        Tarımı kentte daha ön plana çıkarma gayretinde olduklarını, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların da olumlu sonuçları beraberinde getirdiğini dile getiren Tahmazoğlu, "Amacımız çiftçilerimizin her alanda ekmesi, biçmesi ve üretmesine katkı sağlamak. Önceden 80 bin dekar olan ekili alan, şuan 300 bin dekara çıktı. Yani 4 katı kadar bir artış var. Ekilmeyen hiç bir alan kalmadı. Böylelikle çiftçilerimiz daha çok kazanıyorlar." dedi.

        - Hayvancılık da destekleniyor

        Tahmazoğlu, köyde yaşayıp hayvancılık yapamayan çiftçilere de 2 gebe büyükbaş, 17 küçükbaş hibe ettiklerini anımsatarak, "Kümes hayvancılığının gelişmesi için çiftçilerimize 'Atak' cinsi yumurtlayan tavuk hediye ettik. Yine arıcılıkla uğraşan çiftçilerimize arılı kovan desteğinde bulunduk." diye konuştu.

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