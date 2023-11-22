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        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:55
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        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, 3 ev ve 4 iş yerinde yaptıkları aramada, 85 bin sigara kağıdı, 80 bin 400 makaron, 412 kilogram kıyılmış tütün, 135 puro, 90 paket sigara, 59 elektronik sigara ve 53 kilo 80 gram nargile tütünü ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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