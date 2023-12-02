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        Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:35
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        Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı
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        Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, kentten yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin 11 aylık dönemde ihracatının 9 milyar 152 milyon 623 bin dolara ulaştığını aktardı.

        Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde yaşamış olduğumuz deprem felaketinin etkileriyle bazı aylarda ihracatımızda düşüşler olsa da yıl sonuna toparlanarak giriyoruz. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışarak her koşulda ülke ekonomimize katma değer kazandırmaya devam ediyor. Gaziantep ve bölge sanayicileri olarak bizler de deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerini devam ettirebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Hem deprem hem dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan daralmaya rağmen Gaziantep olarak yıl sonunda 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız."

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