Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den su baskının yaşandığı evlere ziyaret
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bir süre önce etkili olan sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bir süre önce etkili olan sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, su basan evlere giderek, vatandaşlarla görüştü, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.
Şahin, ziyaretteki konuşmasında, ihbarların tamamının dikkate alındığını ve ekiplerin vatandaşların taleplerine ivedilikle cevap vermek için 7/24 sahada mesaisini sürdürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi su baskınının yaşandığı evlerin beyaz eşya, halı ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
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