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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den su baskının yaşandığı evlere ziyaret

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bir süre önce etkili olan sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:03
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den su baskının yaşandığı evlere ziyaret
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bir süre önce etkili olan sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, su basan evlere giderek, vatandaşlarla görüştü, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

        Şahin, ziyaretteki konuşmasında, ihbarların tamamının dikkate alındığını ve ekiplerin vatandaşların taleplerine ivedilikle cevap vermek için 7/24 sahada mesaisini sürdürdüğünü ifade etti.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi su baskınının yaşandığı evlerin beyaz eşya, halı ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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